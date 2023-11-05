美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（4）日與阿拉伯國家外長舉行會談，包括約旦外長在內等阿拉伯多國齊聲要以色列對加薩「停火」，不過布林肯重申美國只支持「人道主義休戰」，不支持停火，稱停火只會讓哈瑪斯重新集結，重新發動攻勢，認為人道主義休戰能在保護平民的同時，也能讓以軍達成消滅哈瑪斯的目標。美國與阿拉伯夥伴公然展現分歧，引發外媒關注。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日在與阿拉伯國家會談後的記者會上表示，停火只會讓哈瑪斯重新集結，重新發動攻勢。

綜合英國廣播公司（BBC）、美聯社報導，布林肯昨日在約旦與包括沙烏地阿拉伯、卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國在內等阿拉伯國家外長舉行會談，會後記者會上約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）表示，阿拉伯國家希望立即停火，「整個地區正陷入仇恨海洋，將影響後代」，他形容以哈衝突是一場「激烈戰爭」，「殺害平民，摧毀居民房舍、醫院、學校、清真寺、教堂」，「任何藉口都不能被合理化，而且也不會為以色列帶來安全，不會為地區帶來和平」。

不過布林肯在記者會上反對停火，「我們認為，現在停火只是讓哈瑪斯保留現狀，能夠重新集結，並重複10月7日的行徑」。

他重申美國支持「人道主義休戰」（humanitarian pause），認為人道主義休戰能夠保護平民、讓救援物資進入加薩、讓外國人士撤離，「同時仍能讓以色列達成目標，消滅哈瑪斯」。

他說儘管美國與阿拉伯國家在某些實現該區域永久和平的手段上存在分歧，但雙方的目標是一樣的。

美國與阿拉伯國家意見相左引發外媒關注，路透社評論雙方「罕見表現公開分歧」。

布林肯3日才與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，不過尼坦雅胡重申，除非所有以色列人質獲釋，否則不會人道主義休戰。

目前以色列國防軍持續在加薩北部進攻，美國中東人道主義問題特使沙特菲德（David Satterfield）指出，加薩北部仍有40萬平民。

自10月7日掌控加薩走廊的哈瑪斯對以色列展開奇襲、釀成1400人喪命以來，根據加薩衛生部統計，以色列的反擊已造成9488人喪命。