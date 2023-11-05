民間習俗，在外面拾獲到不明來路的物品，千萬不要亂帶回家，以免有「不乾淨的東西」或是惡意遭人下蠱，恐怕會替家人帶來厄運。英國媒體報導，蘇格蘭有一名女子收到朋友贈送的洋娃娃，帶回家後家中便頻頻發生怪異現象，包括家具會突然移動、家中也傳來腳步聲和敲門聲，讓全家人嚇得魂不附體。即使事後這個洋娃娃又被送走，但讓人忙骨悚然的現象仍持續發生。

根據外媒報導，一名蘇格蘭女子參加活動時，一位好友送她金髮女娃娃。她高興得帶回家擺放在房間內，但是自從這個娃娃被帶回家後，家中就經常發生一些不可思議的現象，不但家具會自行移動，房門也會不時發出敲擊聲，深夜時地板也會傳來腳步聲，讓家人飽受驚嚇。

這位女子雖然備受恐懼，但她直覺認為洋娃娃可能存在著超自然力量，為此她還特地求助一位靈媒，經過靈媒到家中觀察後，現場就感受到洋娃娃身上的詭異能量。

該位女子表示，雖然家中也不少陽娃娃，但是只有這個友人送的讓她感到不舒服。連家中養的狗都會不時對著這娃娃狂叫，有還會嚇到發抖，家中的電器也莫名損壞。

女子事後在靈媒開示後，嚇得將洋娃娃轉送給一位喜愛靈異現象的朋友大衛，未料同樣的掛飾也發生在大衛家裡，他甚至聽到敲門聲後，發現洋娃娃就在那個房間裡。

蘇格蘭當地一家「抓鬼公司」聽聞，開始對這個洋娃娃調查，他們在洋娃娃的脖子上綁上了一盞紅燈，最後引出她的靈體，發現她本性頑皮，並不會害人。

最後女子表示，她不會再將楊娃娃帶回家，因為洋娃娃只要不在家裡，家中就都變得平靜了。