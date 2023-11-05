烏克蘭總統澤倫斯基今天否認該國對俄羅斯的反攻陷入僵局；而數小時後，烏國武裝部隊在遭俄國兼併的克里米亞半島（Crimean Peninsula）擊中一座造船廠。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）「戰略通訊部」（Department for Strategic Communications）在通訊軟體Telegram發文說：「11月4日晚間，烏克蘭武裝部隊對暫遭（俄羅斯）占領的（克島市鎮）克赤（Kerch）發動成功襲擊，擊中札利夫（Zalyv）造船廠的海事和港口基礎建設。」這篇發文並未提供其他細節。

俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）稍早表示，札利夫造船廠周遭的防空系統已經啟動。

阿克瑟諾夫在Telegram發文說：「被擊落的飛彈碎片落在其中一個船塢的區域，但沒有人員傷亡。」

法新社報導指出，俄烏戰爭廣大戰線已近1年幾乎毫無變動，一名烏克蘭高階官員本週示警說，這場衝突陷入僵局。

然而，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於基輔召開的聯合記者會中說：「隨著時間過去，人們都累了，但這並非僵局。」

鑒於有報導指出，美歐官員已在討論俄烏若進入談判，可能會涉及哪些內容；對此，澤倫斯基否認西方各國施壓，要基輔與莫斯科展開談判。

他說：「我們夥伴當中，沒有人對我們施壓，要我方與俄羅斯坐下來談論此事。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121105