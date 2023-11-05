中國石化4日與來自16個國家、地區的38家合作夥伴簽署採購協議，涉及原油、化工品、設備、材料、農產品等11大類、29種產品，採購簽約金額達403億美元（約合新台幣1兆2938億元），同日還與卡達能源公司簽署了卡達北部氣田擴能專案二期（NFS）一體化合作協議，包括為期27年的液化天然氣（LNG）長期購銷協議和上游參股協議。

澎湃新聞5日報導，第6屆中國國際進口博覽會中國石化主題論壇暨中國石化交易分團簽約儀式4日在上海舉行，中國石化分別與科威特國家石油公司、梅賽尼斯公司、馬來西亞國家石油公司等38家合作企業簽訂採購協議。報導指，中國石化今年的進博「購物車」比去年的簽約金額更高、覆蓋合作領域更廣。

報導指，2017年，中國石化旗下工業品電子商務平台「易派客」推出國際站，為全球工業企業搭建貿易融通的橋樑。進博會簽約的化工品、設備、材料類物資將通過易派客平台開展線上交易。截至目前，易派客已先後與「一帶一路」沿線69個國家和地區共計193家供應商、183家採購商建立合作關係。

而繼今年4月成為卡達北部氣田東部擴建項目的首個亞洲股東之後，中國石化在卡達超級氣田開發中的角色進一步強化。據中國石化與卡達能源公司在主題論壇上達成的協議內容，卡達能源公司將每年向中國石化供應300萬噸LNG，並向中國石化轉讓其合資公司5％股權（折合NFS項目1.875％股權）。

報導指，這已是中國石化與卡達能源公司簽署的第3個LNG長期購銷協議。2021年，雙方簽署了200萬噸／年、為期10年的LNG長期購銷協議；2022年，雙方簽署了400萬噸／年、為期27年的LNG長期購銷協議。總計每年卡達能源公司將提供900萬噸LNG，約合126億方，相當於大陸一個大型天然氣氣田的年產量。