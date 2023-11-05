雜貨店的台語不少人會寫成「柑仔店」，一名男子在彰化北港某間雜貨店門口，看到店家招牌寫「𥴊仔店」，他表示是雜貨店台語正確寫法，貼文讓不少網友直呼「長知識」，也有知情人說早期雜貨店的乾貨都是用竹製容器盛裝，因此𥴊（音同敢）仔店才是正確的，教育部台灣閔南語常用辭典也用「𥴊仔店」，而非柑仔店。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，只見彰化北港朝天宮前一間賣雜貨的店面，店家招牌把雜貨店寫成「𥴊仔店」，並非熟悉的「柑仔店」，並指這才是雜貨店台語的正確寫法。

網友看到圖文紛紛留言，「正確台文推一個」、「比較正統的寫法，可是大多數人反而看到傻眼」、「第一次看到這個寫法，長知識了」、「沒錯！不是『柑仔店』，跟柑仔沒關係。」

教育部台灣閔南語常用辭典網站，𥴊仔店為雜貨店台語字正確寫法，讀音為「kám-á-tiàm」，有知情網友表示，「𥴊仔店」源於早期雜貨店都是用竹製容器裝鹹魚、魚脯、小魚乾等乾貨，近年才被叫「柑仔店。」