統一證遵循證交所公布的「機構投資人盡職治理守則」與金管會「新版公司治理藍圖」的「提升機構投資人盡職治理守則之簽署家數及其盡職治理資訊揭露品質」目標，自2018年起每年出版年度機構投資人盡職治理報告，公開揭露相關資訊。

同時，統一證也積極與被投資標的機構進行議合溝通程序，盼透過持續關注被投資公司的營運狀況、出席股東會行使投票權、持續與被投資公司管理階層對話等方式，促進永續發展，盼與被投資公司在長期價值創造上達成共識，進而提升資產價值。

統一證長久以來在股票、債券及各項金融商品投資上表現優異，已將永續盡職治理觀念納入「ESG投資管理政策」，依據各項ESG指標評估辨識投資標的風險，並於持有期間定期檢視投資組合之ESG表現情形，進一步分析投資標的ESG曝險概況。

統一證據此落實永續金融理念，充分將ESG要素融入公司投資管理政策、發揮金融影響力、履行盡職治理行動，並持續關注企業永續相關議題發展，隨時注意國內外永續制度趨勢，並考量企業經營型態與台灣整體環境變化，善盡公司實踐永續經營與發展之責。

統一證表示，作為重要金融機構投資人，將遵循主管機關永續發展轉型執行策略，持續健全永續發展治理架構，提升永續資訊揭露內涵，期許能將企業永續DNA植入公司企業文化與各項核心業務，進而為台灣市場永續推動盡一份心力。