朱立倫被罵得半死仍要藍白合 柯志恩曝「4字關鍵內幕」 @ChinaTimes

2024總統大選將近，但在野整合遲遲未有進展，也引發支持者焦慮情緒，國民黨智庫執行長柯志恩表示，藍白合最大的意義是帶給支持者「贏的希望」，當認為有機會拉下民進黨，就願意出門投票，包括海外台商、台僑也會買機票返台，這就是為甚麼國民黨主席朱立倫即使被罵，也要力促藍白合的原因。

柯志恩4日在政論節目《TVBS戰情室》表示，對於藍白合，總統局當然非常重要，尤其是在台北會有很多小雞、支持者焦慮，但就她在南部觀察，「我說實話，其實還好」，南部立委參選人對於藍白合總統是誰選、要不要去站台，焦慮程度其實沒那麼高。

但柯志恩強調，藍白合對國民黨最重要的意義，就是讓大家覺得「這局會贏」，覺得會贏，支持者就會願意出門投票。像是很多藍營支持者可能不喜歡柯文哲、沒那麼喜歡侯友宜，但看到藍白合有機會勝選、能把民進黨拉下來，就願意站出來投票。

柯志恩也提到，還有海外的台商、台僑，在美國、甚至世界各地的支持者，都會願意買機票飛回台灣，對支持者來說，「因為他們有看到『贏的希望』」。

柯志恩說，這就是為甚麼朱立倫被罵得半死，還是這麼努力想促持藍白合，因為朱知道，如果完全沒有給大家希望的話，選民會陷入絕望、對選舉毫無期待，「贏的希望」才是藍白合最大的意義。