胰臟癌素有「癌王」之稱，致病因子多元，其中高糖飲食關聯性相當大。然而，日常中許多吃起來不鹹的食物，卻隱藏著高糖陷阱，讓人容易忽略。對此，營養師林圓真點出，包含義大利肉醬、肉燥飯、大腸麵線、肉羹飯、滷肉飯、市售酸味飲料等，其額外添加的糖是超乎想像。她指出，以一杯700cc的半糖百香綠茶為例，即含16顆方糖，若為3分糖也有15顆方糖，不可不慎。

癌症中最讓人聞之色變的就是胰臟癌，由於早期症狀不明顯，當出現痛感時往往已進展至晚期。林圓真在其個人部落格撰文指出，糖代謝異常是導致胰臟癌的關鍵因素，因此，想要降低罹癌風險，就要避免攝取高糖食物。

然而，林圓真提到，許多高糖食物如冰淇淋、糖果、蛋糕等，很容易避開；但常被忽略的，卻可能是每天吃的隱藏版「甜蜜陷阱」，包括義大利肉醬、肉燥飯、大腸麵線、肉羹飯、滷肉飯、市售酸味飲料等，其額外添加的糖是超乎想像。

林圓真進一步說明，以義大利肉醬來說，每125公克就含2顆方糖；另外，許多店家為了使滷肉外觀呈漂亮醬紅色，以及平衡鹹度，會在炒肉時加冰糖一起炒，每100公克滷肉即含1顆方糖。而這裡面又以市售酸味飲料的含糖量最驚人，她說，以一杯700cc的半糖百香綠茶為例，即含16顆方糖，若是3分糖也有15顆方糖，需要特別留意。

談及糖的危害，台北長庚紀念醫院乳房外科主治醫師周旭桓先前提到，法國研究團隊進行一項從2007～2009年，共收集約10萬人大型世代研究，平均追蹤約5年時間。結果發現，常喝含糖飲料者比起一般人，罹患癌症機率是1.18倍，得乳癌機率達1.22倍，且停經前婦女得乳癌機率更高達1.26倍。

周旭桓指出，全世界最大型的聖安東尼奧乳癌會議（SABCS）中，其研究團隊更發現，過多的糖分會造成對胰島素的抗性及人體代謝路徑的改變，因此造就癌細胞喜歡的生長環境。他並做出總結，呼籲不要再喝含糖飲料，無糖是更好的選擇。