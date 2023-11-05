近日基隆市議會展開定期會，基隆市環保局長馬仲豪因為焚化廠底渣、飛灰處理問題，在受議員質詢時遭受猛烈砲擊。基隆市議員鄭文婷、吳驊珈等眾位議員紛紛指出基隆市政府環保局目前作法存在許多不合理之處，不僅無法有效處理垃圾去化問題、變相造成高雄可寧衛企業、吉衛公司得以獨佔我國垃圾飛灰處理市場，更使得焚化底渣、飛灰處理之預算暴增數倍，浪費市民公帑。

基隆市政府原與永盛公司間的廢棄物處理BOO促參案契約於今年7月16日屆滿，基隆市政府在契約屆滿前，屢次表明拒絕續約，一度使基隆市民對於未來垃圾及衍生的飛灰、底渣處理問題倍感憂心。基隆市政府於5月開始便開始就天外天焚化廠所產生具污染性的飛灰及底渣處理工程重新招標，在經過4次流標後，飛灰部分最終由「吉衛股份有限公司」以原BOO契約的15倍處理單價得標，基隆市議員鄭文婷對此指出基隆市政府涉及圖利、規格綁標，已於8月向檢調提出告發。

然而，據查閱政府採購等公開資訊，基隆市政府今年度因為不願再與永盛公司延續BOO契約，為垃圾去化處理而新增的招標案件可不止這件。除了由吉衛公司得標的「飛灰處理案」以外，基隆市政府更在分別於9月28日公告「焚化底渣再利用處理(開口合約)」決標案、於10月3日公告「焚化再生粒料再利用(開口合約)」決標案，其中「焚化底渣再利用處理(開口合約)」案投標家數僅1家，由位於台中的旭遠科技企業股份有限公司得標，而「焚化再生粒料再利用(開口合約)」決標案，則是由位於雲林的「京川企業有限公司」得標。

細查這間「京川企業有限公司」，登記負責人雖是王子瑩，卻有司法判決指出其實際負責人為楊朝祈。而楊朝祈自身不僅是「京川企業有限公司」、「川和環保有限公司」、「達裕企業有限公司」的負責人，這三間公司均設立於雲林斗六地區，楊朝祈同時也是桃園「博瑞環保股份有限公司」員工，曾參與「桃園市政府觀音灰渣處理場勞工安全衛生教育訓練」並為相關案件至桃園地方法院作證。

再進一步查詢這間桃園博瑞環保股份有限公司員工，竟然發現這間「博瑞環保股份有限公司」竟是101年間，由桃園市政府環保局一般廢棄物管理科科長陳永信所推動之「桃園市政府觀音灰渣處理場ROT」促參案中，建議桃園市政府與永旭環保科技股份有限公司共同成立之特許公司。

然而，該位桃園市環保局科長陳永信，正是前任桃園市環保局秘書室主任、現任基隆市政府環保局副局長管鳳珠之配偶。管鳳珠更在今年8月，遭鄭文婷議員具狀向檢調機關提出告發，涉嫌規格綁標、圖利等不法情事。

基隆市議會於質詢時，眾位議員已紛紛對今年度基隆市政府捨棄原本價格低廉、配合穩定之永盛公司不用、不斷阻擋其乙級執照案不許其通過，反而要多花費數億元向外招標造成處理費、運輸費用暴增等眾多不合理作為提出質疑，10月3日「焚化再生粒料再利用(開口合約)」開標後，上千萬的標案竟又是由環保局副局長管鳳珠配偶過去推動成立的特許環保公司底下特定員工所經營之公司得標，這一連串事件的演變不免啟人疑竇，究竟是否暗藏貪腐、不法，否則為何要捨棄便宜低廉的BOO廠商，轉而採用標案方式、耗費數倍公帑來處理相同的垃圾去化問題，同時亟待檢調機關查明真相，為基隆市民把關有無貪腐、圖利情形存在，更仰賴基隆市民一同來監督。