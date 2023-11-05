2023年11月5日澎湖縣／主打龍蝦等海鮮美食補給的美食馬拉松，五日清晨從西嶼西台開跑。（許逸民攝）

2023年11月5日澎湖縣／五日清晨在澎湖登場的菊島馬拉松，在龍蝦美食領軍下，跑者都受不了誘惑。（許逸民攝）

2023年11月5日澎湖縣／五日清晨在澎湖登場的菊島馬拉松，沿途還有居民或社團組成的啦啦隊幫加油。（許逸民攝）

2023年11月5日澎湖縣／五日清晨在澎湖登場的菊島馬拉松，日本西伊豆町長星野淨晉（右二）也率員參加，右一為馬公市代譚蘭芬。（許逸民攝）

2023年11月5日澎湖縣／五日清晨在澎湖登場的菊島馬拉松，最高檢察署邢泰釗檢察總長（後中）率領20位檢察官為反賄選而跑。（許逸民攝）

2023年11月5日澎湖縣／主打龍蝦等海鮮美食補給的菊島馬拉松，五日清晨從西嶼西台開跑，讓跑者垂涎，還有老饕連龍蝦頭都徒手剖開猛嗑。（許逸民攝）

今年邁入第6屆的「菊島澎湖跨海馬拉松」今（11月5日）清晨登場。在龍蝦等「痛風海鮮餐」作為美食補給主打下，非但成功招來12國49名外國選手報名，更吸引3871名跑者參與，就連檢察總長邢泰釗、日本西伊豆町長星野淨晉都率員跨海參加。

豐盛的海鮮美食，讓選手一路跑下來，很難不受誘惑。有的選手在第一站看到龍蝦，也不顧自己是領先群，就停了下來吃幾口再上路，還有老饕群連龍蝦頭都拿到一旁敲碎狂嗑。一路下來，讓不少選手驚嘆這根本就是「增肥場」。

不過，天公太作美，11月的澎湖難得秋冬有這樣的好天氣。不但無風，又豔陽高照，體感溫度高達29度，不少選手氣喘噓噓的直呼澎湖太陽怎麼這麼大，比較喜歡去年有風的天氣，還有選手熱到不支倒地。

「2023菊島澎湖跨海馬拉松」是全台唯一結合「跨海＋跳島」度假風格、美食饗宴及在地熱情應援團等多樣元素的運動跑旅賽事。過去5年來，以超過50道海鮮和在地特色美食等作為主打，衝出名號，報名人次屢創新高，為淡季的澎湖旅遊，帶來生氣。

今年除一樣擁有世界最美麗海灣之國際級賽道，跑者沿途飽覽漁翁島燈塔、牛心灣、大葉柱狀玄武岩等不折返重複的海島絢麗風光，賽道上設有9個美食饗宴補給站，終點站馬公觀音亭有30攤美食伴手禮園遊會、補水站外，沿途計有來自當地各村里、社團、企業、學校等所組成之創意啦啦隊，還特別新增11K組別，讓不同客群皆有機會體驗跑在海邊迎風向前的快感。

而2023菊島澎湖跨海馬拉松名氣遠播，除了最高檢察署邢泰釗檢察總長率領20位檢察官為反賄選而跑，澎湖縣惠民醫院張明哲院長率羅東聖母醫院為惠民醫院重建而跑，更有日本靜岡縣西豆町星野淨晉町長為日本、澎湖兩地友誼而跑。