全球知名的管理諮詢公司蓋洛普中國官網。（中國蓋洛普官網首頁截圖）

據美國之音引述英國《金融時報》報導，全球著名以民調為基礎的績效管理諮詢公司蓋洛普（Gallup）在中國經濟萎靡不振和國安壓力加劇的雙重壓力下，即將關閉在中國的業務、撤出中國。這是中國當局加大對企業安全審查和監控，國際地緣政治關係日趨緊張之際，向中國告別的外國知名企業中最新的一例。

《金融時報》4日報導說，總部位於華盛頓的蓋洛普諮詢集團公司1993年進軍中國市場，分別在北京、上海和深圳設立辦公室，僱員約為幾十人。這些人以顧問身份協助中國公司進行機構改革調整並優化這些公司的市場格局。

蓋洛普是全球最知名的民調公司之一。它在中國也有一個主管教育和訓練的分支，但是在中國進行民調格外困難，因為中國對外國人或外國實體在中國進行民調有著嚴格的管理規定。

報導引述三名消息人士的話說，蓋洛普本周通知其客戶，公司正在撤離中國。蓋洛普向客戶表示，部分正在進行的項目將移至境外進行，另一些項目將被取消。在一份蓋洛普致客戶的通知上說，「很遺憾，蓋洛普作出了關閉其在華業務的決定。」

蓋洛普此次決定從中國全面撤離，關閉在中國大陸的全部三個辦公室。不過報導稱，目前還不清楚蓋洛普關閉辦公室之後當地的僱員是否有人或有多少人會被公司保留。公開記錄顯示，蓋洛普2014年也曾將其在廣州的辦公室關閉。

報導稱，美國的諮詢公司現在在中國做生意越來越難，因為除了中國經濟整體增速大為減緩外，中國國安機構對諮詢公司的審查和監控也越來越嚴厲。中國國安當局認為，與外國公司分享數據有可能危害國家安全。

中國的國安人員曾經突襲搜查過美國諮詢公司貝恩諮詢（Bain ＆ Company）、盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）、以及諮詢行業龍頭老大凱盛融英（Capvision）的辦公室或辦事處。

中國政府今年還對原本就包羅萬象的《反間諜法》作了進一步的增補修訂，不僅號召全民抓間諜，而且將「所有有關國家安全和利益的文件、數據和文章」都視為國家機密。

報導稱，凱盛融英上個月表示，在該公司被指控要求政府官員向其海外客戶提供敏感信息之後，已經批准了一項對合規制度的改革。而蓋洛普作為一家著名的民調公司，更由於其在全球各地所作的民調結果近年來顯示中國給人觀感不佳而成為中國當局的眼中釘。

蓋洛普今年三月對美國人所作的一項民調顯示，對中國持有好感的美國人已經下滑到15％的歷史新低後，以民族主義為主旋律的中國官媒《環球時報》發表社評，聲稱蓋洛普的民調「是遏制中國和維持美國霸主地位的工具」，「已成為受美國政治精英操控的用於在國際舞台上抹黑中國的工具」。

《金融時報》稱，在蓋洛普撤離中國之際，其他跨國諮詢公司也採取措施，縮小在中國的運作規模。聚焦科技諮詢的弗雷斯特市場諮詢（Forrester）已經裁撤掉絕大部分當地的分析人員，而美國格理集團（Gerson Lehrman Group）本來計畫今年擴大在中國的運營，但是從夏天起卻開始裁員。

《金融時報》說，美國藍籌管理諮詢公司乾脆向員工提供帶薪休假，或要求新僱員推遲上班的日期，雖然這樣做讓人手不足的諮詢師忙得不可開交。