32歲「本土劇女神」陳子玄有著甜美動人笑顏，昔演出《金家好媳婦》、《炮仔聲》、《天之驕女》等多部膾炙人口好戲，2019年與大她15歲的陳建隆（現改名為：陳麒凱）離婚，這4年幾乎未傳出緋聞，昨4日突宣布再婚，並甜曬婚紗照，之後又在IG限動曝兩人交往內幕，讓不少星友紛紛送上祝福。

陳子玄4日上午突然在臉書曬出婚紗照，並寫下「對的人」，最後還附上了一個愛心符號。從照片中陳子玄穿深V 白色婚紗與男方貼著額頭，並一同蓋上白紗合影，親密互動讓許多星友均獻上祝福。

而男方就是她，今年8月才自爆身邊出現「友達以上、戀人未滿」的對象，並表示對方是大自己8歲的圈外人，而且是認識快十年的老朋友，直到近期才走比較近。

陳子玄透露與男方交往時間。（圖/陳子玄IG限動）

對此，陳子玄則是在IG限時動態，分享兩人的交往內幕，「不是交往半年多啦，沒有閃婚啦！大概交往一世紀那麼久了，只是雙方說好沒有『結果』不公開啦~」。