大陸國產大型飛機C919日前取證交付，平穩運營突破1000小時，訂單數也已超過千架。中國商飛公司近日表示，將加快推進大飛機規模化、系列化發展進程，同時在混、電、氫等新能源飛機等領域布局發力，並透露C929飛機已進入詳細設計。

據中國航空運輸協會微信公眾號「中國航協」4日消息，由該協會主辦的首屆CATA航空大會3日在北京開幕。中國商飛副總經理戚學鋒表示，中國商飛作為國產大飛機主製造商，始終踐行「兩業融合」（先進製造業和現代服務業融合）發展要求，為民航業高品質發展貢獻力量，致力於提供更加優質的產品。

戚學鋒指出，C919飛機已順利取證交付，平穩順利運營突破1000小時。ARJ21飛機累計交付116架，載客量超過960萬人次，已成為大陸支線航空市場的主力機型。而ARJ21型號首批2架貨飛機成功交付，公務機、醫療機完成取證。C929飛機已進入詳細設計。同時在混、電、氫等新能源飛機等領域布局發力，提供更加經濟、舒適、環保的產品。

戚學鋒表示，中國商飛相繼開展「環雲飛」、「環疆飛」等演示飛行，進一步探索國產飛機應用場景，助力中國民航「干支通，全網聯」航空運輸網路建設。不斷提升產品的安全性可靠性。中國商飛將聚焦飛機本質安全，逐步提升飛機產品在設計、製造、運行、維修等全生命周期安全水準。

中國商飛董事長賀東風日前曾在浦江創新論壇上透露，C919已交付2架，訂單數已達到1061架，C929仍處於初步設計階段。據了解，C929這款280座、1.2萬公里航程的雙通道客機將以波音767為主要競爭對手，成為大陸自主設計建造的首架遠程寬體客機。預計在2030年進行首飛。