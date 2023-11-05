近期「黴漿菌」在大陸流行，台灣也有升溫的趨勢，家醫科醫師陳崇賢表示，其實黴漿菌感染一直都有，沒有太嚴重，但最近很多咳嗽病人都要求開抗生素，警告再這樣下去，台灣黴漿菌的抗藥性將越來越高「很快第一線藥物就無效了，到時候全部擠到醫院去癱瘓醫療現場」。

陳崇賢醫師3日在臉書表示，最近每個咳嗽的病人都覺得自己感染了黴漿菌，要求開立抗生素，但其實黴漿菌感染一直都存在，現在新聞一報，大家就緊張起來；陳崇賢表示，黴漿菌感染一年四季都有，以夏天及初秋較常見，依據美國資料顯示，約3至7年會有一波大流行。

陳崇賢說，既然說黴漿菌感染是「行走的肺炎」，就表示沒有太嚴重，而且不是得了就一定會有肺炎，多數人都是咳比較久，要比較注意的族群，是本身呼吸道就比較敏感的，像是氣喘的小朋友，可能原本控制得不錯，突然就大發作起來。

陳崇賢說，黴漿菌的預防方法就是做好個人衛生習慣，密閉空間戴口罩、勤洗手，目前沒有疫苗可以預防；檢測是否感染黴漿菌至少要2次抽血檢測抗體或做核酸檢測才能判定，都不是小診所可以執行的，目前還是以經驗判斷是否要給予抗生素。但是大部分不用給抗生素也是會自己痊癒。

陳崇賢提醒，咳嗽患者不要一到診間就開口要驗是不是黴漿菌感染，或是直接想拿抗生素吃，甚至是自己找門路去買抗生素；台灣黴漿菌的抗藥性已經很高了，再這樣訓練下去，很快就會第一線藥物無效，到時候就全部擠到醫院去癱瘓醫療現場。