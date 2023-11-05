民進黨總統參選人賴清德日前接受網路節目《下班瀚你聊》專訪強調，若由他當選總統，兩岸發生戰爭的機率反而是最低的，因為他最有能力守護國家的安全。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（5）日狠嗆，台獨金孫最近轉性，開始在談兩岸和平，要賴別再騙了！

賴清德日前專訪時三度稱「和平是我最重要的使命」，對於國民黨一直在論述，賴清德當選，兩岸會打仗，要如何回應選民？賴清德說，若由他當選總統，兩岸發生戰爭的機率反而是最低的，因為他最有能力守護國家的安全。

侯友宜今到高雄參加「南區醫事團體侯援會成立大會」受訪時狠嗆，台獨金孫最近轉性，開始在談兩岸和平，民進黨執政那麼多年也不對話也不交流，而且動不動就要挑釁，選舉到了開始要說兩岸和平，「賴清德你不要再騙了！連人民的聲音都在騙，不然你就站出來說『我反對台獨』，跟著侯友宜走」。

侯友宜強調，自己很務實地提出平等、尊嚴、友善，「跟著侯友宜走，好好地跟兩岸交流，來創造一個和平的時機，所以民進黨你如果要和平，就跟著侯友宜一起走，就會沒有錯了！」