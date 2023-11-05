台語歌手朱海君因老公NONO陳宣裕捲入性侵案件，自6月起社群不再更新動態，僅在少數商演活動中露面，而這段時間也頻頻傳出兩人將離婚、獨扛3000萬房貸、投資公司虧損、唱片合約將到期等負面消息；如今事隔5個月，朱海君終於在社群更新近況。

朱海君4日深夜在臉書限時動態上曬出全身照，可見她穿著條紋長洋裝，搭配中長髮造型，面對鏡頭露出微笑，推測是在商演活動時所拍，而文中她則寫下：「最細膩的愛，謝謝今晚的您們」，向粉絲的支持表達感謝。

朱海君罕見更新社群。（圖／擷取自朱海君臉書）

事實上，朱海君自NONO陳宣裕捲入性侵案件後，鮮少公開露面，據悉，她因此收入大減只能零星接企業、廟會的商業演出，更一肩扛著北市內湖3000萬住家的房貸；先前同公司的師弟吳俊宏曾在社群曝光與她的合照，看起來氣色不錯，但有朋友表示，在她們向朱海君表達關心時，僅得到簡短回應「怎可能好」，一句話道盡心中無奈。

然而，朱海君10月28日被發現在屏東參與《超級夜總會》錄影，可以說是捲入風波以來，第一個電視通告，且還是外景節目，直接面對民眾，但會在何時播出，根據《三立新聞網》報導，製作單位回應：「存檔很多還未確定時間」。

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