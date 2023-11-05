香港影后張曼玉息影多年，直到9月20日生日當天罕見公開和保養品牌合作的全新短片，讓大批粉絲一睹女神近況。有許多懷念張曼玉的粉絲挖出她當年的受訪影片，張曼玉談及吻戲的感受，更說曾有男星吻到欲罷不能，即便導演喊停，她推都推不開。

張曼玉演出多部經典電影，如《新龍門客棧》、《滾滾紅塵》、《旺角卡門》、《人在紐約》、《甜蜜蜜》等，更接連和劉德華、周星馳、成龍、周潤發、梁朝偉等大咖男星合作過，其中吻戲、激情戲也不少。過去她錄製香港訪談節目《今夜不設防》時，就曾公開拍吻戲時遇到的窘境。

主持人黃霑好奇問張曼玉吻戲時哪個男星有口臭，張曼玉坦言其實沒有遇過有口臭的男星，但有一個人「導演都喊卡了，他好像沒聽見似的，依然繼續，不願停下來。」讓主持人連忙追問到底是誰，張曼玉猶豫了一下才笑答：「就是周潤發囉！」更說自己怎麼推都推不開對方，「女人嘛！畢竟沒有男人有力氣。」但她解釋周潤發演戲相當投入，才會有如此狀況發生。主持人也問張曼玉會不會尷尬，張曼玉則說：「前幾次拍吻戲，會覺得尷尬，但到後面就不會覺得了。可能是慢慢習慣了吧。」

這段影片曝光後，網友們紛紛笑稱其實明星拍戲投入很正常，有時候會太過於投入，聽不見外界的聲音，一直沉浸其中，尤其像拍吻戲，更容易出現這種情況。