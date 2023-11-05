2024選戰將近，前總統馬英九昨批民進黨執政缺蛋缺電，他身為做過市長和總統的人，認為要做得這麼爛也不容易。對此，民進黨立委林楚茵5日秀數據，質疑馬英九卸任時是台灣最缺電的時候，任內更是讓台灣債留子孫的元凶，難道馬英九是在臭自己執政爛？

馬英九昨出席國民黨總統參選人侯友宜萬人造勢活動，他致詞時砲火全開，痛陳民進黨現在已經是桃花黨，7年執政讓國防、經濟、外交等各方面倒退，還有缺電、斷電、缺蛋等問題，很難想像政府可以爛到這個地步，要做得這麼爛也不容易。

林楚茵今天在臉書發文，若要講缺電，馬英九2016年5月30日卸任，當時備載容量只剩1.64％，那才是台灣最缺電的時候；若要講財政，馬英九任內舉債高達1.7兆元，蔡政府只有4350億元，馬英九才是讓台灣債留子孫的元凶。

林楚茵提及，蔡政府執政7年多來的加薪幅度、長照政策、經濟發展等，都是馬英九比不上的，成績掉車尾的怎麼有臉批評成績頂尖的？

林楚茵表示，偏偏國民黨還在懷念馬英九執政民不聊生的時期，別忘了馬英九是外媒認證的bumbler（笨蛋），正是形容馬一蹶不振的執政表現，如果國民黨還要把馬英九當作表率，那就代表只想帶著台灣倒退嚕。