【全程字幕】藍白怎麼合？柯文哲狠嗆朱立倫「把恁爸當瘋子」 盧秀燕點1事籲：在野力量務必整合 @ChinaTimes

2024總統大選藍白合卡關，國民黨主席朱立倫拋出日本、德國方式2種方案，以決定正副總統人選，民眾黨主席柯文哲卻直言，朱是因為知道柯會輸才提出2方案，「把恁爸當成肖ㄟ（瘋子）」。台中市長盧秀燕5日強調，在野務必整合，且要讓雙方總統候選人及政黨協商，其他的人就不用多講話。

柯文哲昨晚在屏東市慈鳳宮前舉辦與民開講中直言，朱立倫提出的日本、德國模式，都是明知柯會輸才拿出來，「我沒有那麼笨」，所以回答會考慮，但心裡在想「把恁爸當成肖ㄟ」（閩南語，指瘋子），還嗆說讓3％結果侯友宜也不敢比民調、躲起來。對於藍營想用內閣交換他去當副手，柯也表態說，人要有骨氣，「答應他的條件，我好像很像乞丐一樣」，不希望是這樣。

盧秀燕今與國民黨台北市士林、北投立委參選人張斯綱今到北投中繼市場拜票，針對柯文哲稱朱立倫提2方案是把他當成瘋子，盧秀燕表示，總統大選相當重要，在野力量務必整合，整合過程要讓雙方總統候選人及政黨協商，其他的人就不用多講話，避免爭議。

她提到，立委選舉也不能偏廢，選出來的立委一定要夠強，能為人民發聲、把關並監督不法、勇於揭弊，所以她今天因此來為張斯綱助選。