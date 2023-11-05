台鐵公司化在即，考試院本月4日至6日辦理「112年交通事業鐵路人員升資考試」，有297名台鐵局司機員報考，台鐵日前即預告將於11月6日及11月7日停駛非對號列車86列次及截短13列次，共計99列次。

台鐵表示，「112年交通事業鐵路人員升資考試」11月4日至6日辦理，影響期間內乘務人力。經調整司機員預備人力、調整未報考的司機員例假、跨單位人力支援、以駕駛督導人力支援列車駕駛工作，及優先停駛考試當日貨物列車、試運轉及專開列車等措施後，乘務人力仍不足約60人。

台鐵表示，為降低對客運服務衝擊，台鐵邀集相關部門多次會商及檢討後，將於11月6日停駛非尖峰時段西部幹線、東部幹線區間車、區間快車及集集線區間車等共63列次及截短行駛區間車共13列次；11月7日停駛集集線區間車共23列次。

另因應集集線11月6日及7日全線停駛，台鐵於二水站至車埕站間將啟動公路客運接駁轉乘服務。