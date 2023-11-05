一名女子表示，許多親友推薦她使用廚餘機，還說除了洗碗機外，廚餘機是廚房必備家電之一，好奇問是不是真的這麼好用？貼文引發主婦讚賞，指廚餘機用了好幾年，所有葉菜、果皮等，都丟進廚餘機絞碎，不會有異味，還說家裡因此沒再看到蟑螂。

原PO近日於PTT八卦板指出，經常看到廚餘機廣告標榜不臭、不生蟲，再硬的食物都能絞碎，也有不少人說廚餘機是繼洗碗機後，廚房必備家電，好奇問廚餘機是否真的這麼好用？

貼文立刻掀起網友討論，「真的好用啊！用好幾年了」、「不要的菜葉和果皮或廚餘，都進廚餘機弄成渣，沒有異味，也不用急著拿去垃圾場」、「一台不大，功能卻強大」、「用過回不去」、「我有一台，真的超好用，自從家裡買廚餘機後，沒看過蟑螂，而且什麼東西都能丟，處理過後也沒味道。」

但也有人說廚餘機得視個人居住環境、需求而定，新式大樓的垃圾場都有冷凍功能，不用追垃圾車，也能防止異味，就可省下買廚餘機的錢；若是老式的公寓大樓就比較適合，「社區有垃圾場的，把廚餘拿到樓下丟就好可」、「新社區大樓都有垃圾間用不到。」