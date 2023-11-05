台北市長蔣萬安5日出席日本愛媛縣松山市大神轎來台北撞轎祈福活動。（劉彥宜攝）

日本松山市撞轎祈福祭典具有400年歷史，原名「松山秋之祭」，在當地亦稱「道後八町男子祭典」，今年繼2019年後第4度跨海來台演出。台北市長蔣萬安也特別參與，他表示，2014和松山市簽訂友好交流城市，明年10週年將重新換約並加入更多交流，未來希望有更多活動合作，持續深化2市交流。

日本松山市撞轎祈福祭典5日於台北市政府前廣場演出，集結松山市道後八町「道後村大神輿會」、「小唐人大神輿」、「持田聯合大神輿會」及「北小唐人大神輿連合會」等4支隊伍，帶來4座大神轎，每座神轎約700公斤，由超過300位轎伕展現傳統的撞轎演出。

蔣萬安身穿撞轎祈福祭典傳統服裝，背後還有大大的「蔣萬安」3個字，他說，松山市很注意細節，是這次活動負責發號施令的總指揮特別送的，對此非常感謝。

他表示，2014和松山市簽訂友好交流城市，今年是松山市第4次演出，且今年2月台灣燈節回到台北，松山市還特別包機讓松山市民來台參與，對此非常感動。而明年就是10週年，屆時也會擴大規模，重新換約並加入更多交流，不只是現在的宗教、文化和藝術方面，未來還有包含教育、體育各方面，希望有更多活動合作，持續深化2市交流。

他分享，這次上轎沒有特別緊張，因為以前就很喜歡刺激的運動、活動。松山市將傳統活動帶來市府廣場前，他們也都很專業、很有經驗，尤其這些抬轎的人平時訓練也很久，心情非常興奮且感受新奇。