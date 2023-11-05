據《彭博》報導，美國最大的基金管理公司之一先鋒領航集團（Vanguard Group）正在採取最後步驟退出中國。先鋒集團撤離中國的消息傳出後，引起外界廣泛關注。知情人士透露，先鋒集團已與位於上海的約10名剩餘員工簽訂解聘協議，大多數團隊成員將在明年初離開，辦公室將關閉。

《彭博》報導，中國經濟疲弱不振，又實施新版《反間諜法》，不少外國企業遭突擊搜查或員工被拘捕，在中國當局重國安甚於經濟的思維下，越來越多外國企業撤離中國。美國資產管理巨頭先鋒集團正在採取最後步驟準備撤出中國。

先鋒集團撤離中國的消息傳出後，引起外界廣泛關注。在社交平台X上，有網友留言，「這都是中國經濟下行導致的，這已經是最後一步了，早就開始發生了」；也有網友說，「晚了，恐怕連退錢的機會都沒有了」。

總部位於美國賓州的先鋒集團，今年10月出售了與螞蟻集團合資的機器人諮詢企業中49％股權，但在今年年底前仍將提供支持，以順利完成過渡。

報導說，先鋒集團正在改變策略，離開中國--這個曾被認為有巨大潛力的全球第二大經濟體。

事實上，在先鋒集團兩年前宣布取消在中國設立基金管理部門的計畫時，就有許多外國大型企業陸續撤出中國，包括全球最大的食品零售商沃爾瑪，在2021年4月就關閉了6間中國門市，還有不少科技巨頭將生產線遷出中國，如蘋果、微軟、Google、戴爾、惠普等。

總部位於美國華盛頓的著名諮詢公司蓋洛普（Gallup）近日也已告知客戶，將關閉在中國的業務，並建議客戶將一些項目轉移到國外，而其他項目將被取消。