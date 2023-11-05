花蓮家扶中心今上午在六期重劃區（東大門夜市旁），舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，現場相當熱鬧。（羅亦晽攝）

花蓮家扶中心今上午在六期重劃區（東大門夜市旁），舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，現場有上百攤攤位，販售商品玲琅滿目，不少民眾一早就前往挖寶。（羅亦晽攝）

國際同濟會台灣總會花東區主席寶達民（前左四）及公益大使吳敏（前左三），今捐贈花蓮家扶中心1輛8人座的服務專車，將作為中心志工穿梭13鄉鎮提供服務的一大助力。（羅亦晽攝）

從事寄養家庭逾20年的謝爸爸（左一）日前聽聞花蓮家扶中心將辦理園遊會，與兒子及其朋友連夜從台中將整組地瓜球設備運到花蓮擺攤，希望透過義賣幫助更多人。（羅亦晽攝）

花蓮家扶中心為新的一年籌募經費，連續43年辦理大型抗貧園遊會，今天在花蓮市六期重劃區登場，吸引上百攤攤位相挺，甚至還有人連夜從台中橫跨中央山脈前來做公益，現場相當熱鬧，特別的是，「鳥來嬤」吳敏也代表公益團體，捐贈一輛8人座的服務專車給中心，讓志工能持續穿梭原鄉提供更多服務。

花蓮家扶中心今上午在六期重劃區（東大門夜市旁），舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，現場有上百攤攤位，包含扶助家庭攤、愛心攤及贊助攤等，販售商品玲琅滿目，不少民眾一早就前往挖寶，縣長徐榛蔚、國民黨籍立委傅崐萁、縣議員魏嘉賢、市長魏嘉彥及多位民代也到現場行動相挺。

特別的是，現場有一個地瓜球攤位非在地攤商，而是從遠從台中來做公益的寄養家庭，謝爸爸說，自己與妻子從事寄養家庭逾20年，服務超過20名小朋友，深知家扶中心的需要，日前聽聞花蓮家扶中心將辦理園遊會，剛好兒子與朋友偶爾自學自賣地瓜球做公益，因此大家決定連夜將整組設備運過來，透過義賣幫助更多人。

魏嘉賢則分享他與妻子投入超過16年的認養計畫歷程，他說，國內外其實有很多孩子欠缺機會，家扶中心也一直在從事國內外孩子認養的事情，由於國內大多要排隊，但他與妻子希望愛可以即時，因緣際會下，陸續認養了幾名國外的孩子，且每個人都有夢想，有的是成為數學家、有的則是建築師，令他感動的是，之前在外蒙古認養的孩子在他們的長期支柱下，已成地方的建築師，預計這兩年要去探望他。

花蓮家扶中心主任施政延表示，中心目前扶助縣內1808戶家庭、逾3000位孩童，其中7成3為隔代教養或單親家庭，生活艱辛，今年園遊會營業目標額300萬元，全數所得將作為隔年度「無窮世代」計畫經費，包含生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助及自立輔導5大面向。

另外，花蓮家扶中心因應縣境狹長，近年積極拓展服務據點，目前已成立新城、美崙、吉安、鳳林及玉里等5處，國際同濟會台灣總會花東區見中心的服務輸送需要，籌募款項購買一輛8人座的服務專車，今由區主席寶達民及公益大使吳敏代表捐贈，將作為志工穿梭13鄉鎮提供服務的一大助力。