印度女星普里亞(Priya)是馬拉雅拉姆語電視台的知名人物，因在《Karuthamuthu》中扮演的角色而廣受歡迎，懷有8個月身孕的她於周一(10/30)因為心臟驟停去世，享年35歲，消息一出震驚外界，她的母親與丈夫悲慟欲絕，而她的好友男星沙迪亞（Kishor Sathya）證實此事，悲痛直呼：「為什麼老天爺要這麼殘酷？」

普里亞Priya是印度知名演員，自結婚後暫停演藝事業，甚至攻讀醫學博士學位，今年才宣布喜訊懷孕，目前已有8個月的身孕，豈料她因為心臟驟停去世，而她的寶寶緊急剖腹救下，目前已送進加護病房觀察。

她的男星好友沙迪亞透露普里亞的老公得知噩耗後，在醫院悲痛欲絕，在一旁目睹的沙迪亞，感到相當鼻酸。沙迪亞表示，自己根本不知道要如何安慰普里亞的老公和母親，他內心總是重複想著一個問題，「為什麼老天爺要這麼殘酷？」一字一句，都在透露出無法接受普里亞的離世。消息曝光後，粉絲們也相當難受，紛紛安慰Priya的親人與丈夫節哀。