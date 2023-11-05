立委選舉即將於明年1月進行，無黨籍的基隆市立委參選人王醒之5日上午在基隆市中山一路舉行競選總部成立大會。王醒之表示，民眾從基隆的不同角落聚集在此，為的不僅是追尋一個立委當選，而是追尋一個全新的政治價值。

以無黨籍身分參選的王醒之說，這個世界上有非常多不同的意識形態，在這些意識形態的紛爭當中，我們終究有辦法可以透過我們自己的力量還有信仰，我們找到一個可以超越這些紛爭的可能性。他強調，他與團隊這些年來，在環境正義、居住正義、交通正義、階級正義上的堅持，其實就是超越了黨派，也超越了藍綠。

王醒之說，到現場的朋友們有政治光譜偏藍也有偏綠的朋友，大家齊聚的目的，並非僅只是讓一個立法委員當選而已，我們在追尋的是一個全新的政治價值。

他認為，主流政黨都自詡代表正義、進步，但其實到頭來都只是為了政權。如果我們的政治環境沒辦法讓民眾對話、凝聚共識，凡是想說話的人都只能去看政論節目，那麼這樣的政治不會有未來。

王醒之指出，在他參選這段時間，有不少人試圖把他從政治光譜上畫分藍綠，他認為：「比藍色還要藍的是海洋藍，比綠色還要綠的是生態綠，從這個角度上，我是基隆最藍也最綠的政治人物。」

受訪時，王醒之表示，他進入國會後，首要之務就是推動《財政收支劃分法》的修法工作，如此才能從根本解決基隆市的財政結構問題。

王醒之指出，當基隆市要修繕道路、鋪設人行道、定期維護鄰里公園，基隆市政府都說沒錢，營養午餐希望能比照雙北，市府也說沒錢；最誇張的是，就連市公車都是採購其他縣市淘汰的中古車。王醒之認為，要解決這些問題就必須修改《財政收支劃分法》，改變長期中央統籌分配款分配不公平，問題才能獲得根本性解決。

王醒之說，立法委員該做就是修法工程，但過去幾年來，基隆市的立委都把自己當成「比較大一點的市議員」而已，沒有真正落實修法工程。他指出，他感受到基隆市的中間選民，及淺藍、淺綠的中產階級知識分子，清楚希望能推動議題政治，突破藍綠政治限制，宣布參選至今他已「坐2望1」，接著要爭取更多中間選民支持，認同他的政治理念。