海巡署1000噸級巡防艦「桃園艦」在今年5月間停靠在基隆港時，一名李姓男子趁著晚上視線昏暗，登艦梯無人看管之際，竟然正大光明上船後進入船艙，為了躲避，還直接進入專門提供給VIP貴賓住宿的貴賓艙爽睡一晚，隔日又潛入隊員房間時才被發現報警逮人。

據了解，桃園艦今年5月23日靠泊在基隆港西1A碼頭時，當日晚間9時許，一名李姓男子見四下無人，艦艇的船梯沒人看守，竟直接走上船，闖入船艙內。

李男進入船艙後，躲進艙內專門提供給貴賓使用的VIP艙，直接躺在床上爽睡一晚都沒人發現。直到隔日，李男又偷偷潛入其他隊員房間疑似不法，遭到隊員發現雙方在船艙內追逐，隊員也立刻報警。

未料李男又跑進另一間VIP房間，經海巡隊員會同員警在船上搜索，才將躲在VIP艙內廁所的李男逮捕到案。

李男坦承自己闖入艦內，但並未發現其他不法事證，檢方故依無故侵入他人船艦罪將他起訴，並向基隆地方法院聲請簡易判決處刑。

海巡署艦隊分署表示，北部地區機動海巡隊桃園艦於112年5月24日10時許，艦上同仁巡查主動發現一名陌生男子擅闖登艦躲進貴賓室，立即將其控制並聯繫基隆港務警察總隊派員將李姓嫌犯帶回偵辦。

經查李嫌是在112年5月23日21時許，由基隆港西一A碼頭桃園艦側舷舷梯懸掛之「公務船舶禁止進入」警示牌移開後偷登艦，於24日上午被同仁巡查主動發現，該分署北部地區機動海巡隊對當事人提出「無故侵入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地或船艦」刑事告訴。

艦隊分署表示，針對本案已深切檢討並追究相關人員責任，另為防止類案，已於各式艦艇梯口登艦處之攝影機增設感應警報，並於泊靠碼頭後關閉主甲板艙區對外通道及上鎖。