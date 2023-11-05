70歲歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判處有期徒刑3年2個月，入獄後卻突發急性腎衰竭及敗血病，目前保外就醫中。對此，音樂人好友許常德更常去醫院探望她，遇到陳盈潔大姊時還回憶起往事，揭開陳盈潔大姐大性格由來。

許常德今5日在臉書透露「陳盈潔的大姐大性格是怎麼來的?」乃嘉姐姐(陳盈潔大姊)說：「在那個歌廳秀的年代，尤其是後台，真的是黑道和男人們常常出沒的地方，陳盈潔跟其他女歌手很不一樣，拿煙給她也抽，檳榔也不拒絕，喝酒和打牌邀約也跟著。」

有次陳盈潔被大姊說「抽菸的樣子像老鴇，誰敢娶啊！」因陳盈潔年輕時很多人追求她，讓陳盈潔淡淡的回覆姊姊「我沒有把自己的形象弄成這樣，那些豬哥會放過我嗎？」原來這一切都是對外的形象，就是要保護自己，讓粉絲感到心疼，紛紛留言盼陳盈潔「早日康復」。

陳盈潔在歌廳秀年代靠醜化保護自己。（圖/中時資料照）

目前仍在醫院治療的陳盈潔，許常德擔憂她經濟陷入困境，也在貼文下公布捐款帳號，並在11月12日將辦一場「沒有陳盈潔的陳盈潔音樂會」，名為「破浪人生：許常德說唱會」，只限250位陳盈潔粉絲報名。

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