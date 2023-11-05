有些人具有惡魔潛質，卻寧願選擇誠實。《搜狐網》點名摩羯、牡羊、水瓶3星座天生擁有狡猾的本錢，但他們不愛勾心鬥角，玩弄陰謀，對於他們來說，正直、誠實更能贏得他人的尊重和信服。

▌摩羯座

摩羯從不擔心別人的陰謀與陽謀，因為他們就屬於這一類人，即使是善於操弄的高手，他們也能一眼看穿，並且打敗對方；不論做什麼，摩羯從不輕率行事，他們目光長遠，考慮大局，能夠讓周圍的人相信其智慧和能力。

▌牡羊座

牡羊非常聰明，一旦使出狡猾能力，絕對可與古代後宮相媲美。不過，牡羊特別討厭這種行為，他們並不想這麼做；儘管有些牡羊外表浮誇、看起來不可靠，一旦有時間形塑其性格、形象，他們不用跟別人耍心機，也能在事業和人際關係方面做到完美。

▌水瓶座

水瓶從來不缺乏狡猾，但他們的價值觀主張迎向光明，而不是讓自己走進陰謀的黑暗深淵。會算計的人大多思想幼稚，但水瓶只要稍微動動腦子，就能輕鬆解決棘手的問題；水瓶性格直爽，俠氣十足，人品和能力都足夠令人信服。