一名60歲患者偶爾有少許胃痛，抽血檢查發現腫瘤指標輕微升高，進一步確認，在十二指腸壺腹處長出1顆5公分大的腫瘤。醫師指出，壺腹位於十二指腸、膽管及胰臟的交會處，若此處長腫瘤，可能會出現黃疸、貧血及腹痛等症狀，但都不明顯，想早期診斷仍得靠內視鏡超音波。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文表示，該名患者其實平常沒有不舒服，僅偶爾出現胃痛情形，在抽血檢查時，意外發現腫瘤指標Ca199輕微升高，於是進一步透過內視鏡確認，結果竟有1顆5公分大的腫瘤長在十二指腸壺腹處，趕緊轉診手術治療。

林相宏說明，壺腹位於十二指腸、膽管、胰臟的交會處，這些器官產生腫瘤，症狀皆不明顯，可能徵兆包含黃疸，腫瘤會阻塞膽汁分泌，小便變深色、臉色發黃；貧血，腫瘤容易潰瘍微量出血，但血便或黑便情況不易察覺；腹痛，大多輕微悶痛、脹氣而已。

談及腫瘤指標Ca199，林相宏解釋，大型研究指出，當其檢驗數值異常，最終得到胰臟癌的機率小於百分之1（0.9％），因此不用太過緊張；且罹患胰臟癌的病患Ca199上升的比例也只有80％，不過指數持續緩慢上升到超過100時，就得多加留意。

想要早期診斷膽管、胰臟、壺腹等相關腫瘤，林相宏強調，還是要靠內視鏡超音波，內視鏡部分可直視壺腹和十二指腸，直接看到、切片最準；超音波部分則能掃描膽管和胰臟，所有的壺腹周圍癌都能全部檢查。

基隆長庚胃腸肝膽科醫師錢政弘先前指出，壺腹癌好發在65歲左右年齡層。像大腸癌一樣，先在50多歲長腺瘤，然後慢慢轉變成腺癌。原因不明，不過有「多發性大腸息肉」者，腸道比較會長息肉，壺腹同樣容易長出類似息肉的腺瘤及腺癌，推測跟遺傳基因異常有關。