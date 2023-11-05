歌手黃偉晉是男團「五堅情」的一員，以直率犀利的風格深受粉絲喜愛；4日他到香港胡李名靜體育館舉辦「CREALIFE」演唱會，但他卻在開唱前突爆氣發文，原來是香港與台灣粉絲因在場外提前排隊卡位問題爆發衝突，並請黃偉晉出面調停，讓他氣得開罵「粉絲行為偶像買屁單？？少在那邊情勒藝人了！」

黃偉晉在香港演唱會開唱前得知，香港與台灣粉絲因卡位問題吵架，香港粉絲還拍下現場擺著多樣物品占位的照片，並標註黃偉晉寫道：「這裡是香港、不是台灣，香港都是要人親自排隊的，原來是黃偉晉的粉絲，好好管教」黃偉晉也轉發胎貼文回應：「還不給我收起來」之後又有台灣粉絲反駁該名香港粉絲其實是代排黃牛，且主辦單位也同意卡位，黃偉晉又轉發回：「那昨天那個人兇屁！你們繼續卡！！」

怎料，有人認為黃偉晉此舉是在偏袒台灣粉絲，更爆料卡位的台灣粉絲在佔位後就去酒吧玩樂，並沒有在現場顧位置；對此，黃偉晉再度回應：「隨便你們交惡，我這不是里民服務處，你們自己知道自己在幹嘛就好，做錯事就是乖乖改，沒做錯你就繼續做！」

然而，雙方仍各說各話，且因黃偉晉不清楚所謂的排隊規則，同時還要彩排演出，讓他怒轟「你們到底把我當什麼？我只管做錯事的人你就給我改！！！我這裡不是警察局欸！！！煩不煩啊！！！要炎上我什麼？？？我有做錯什麼？？」

香港與台灣粉絲各說各話，甚至炎上黃偉晉，讓他爆氣反擊。（圖／擷取自黃偉晉IG）

最後，黃偉晉到演唱會開始前還發文反擊「自己做什麼自己擔，粉絲行為偶像買屁單？？現在起，把這句話從你們人生給我刪掉!!!!!!!!!!!!!!!!!!少在那邊情勒藝人了，自己做什麼事自己擔!!!!!!待人處事你爸媽跟學校都有教，我還要教你們怎麼做人？？？」