2024大選逼近，國民黨台北市士林、北投立委參選人張斯綱今與台中市長盧秀燕一同到北投中繼市場掃街、拜票，盧秀燕大讚，張斯綱勇於揭弊、監督政府，在野力量務必集中力量支持張，切勿選出護航、包庇政府的人。

張斯綱今與盧秀燕到北投中繼市場拜票，盧秀燕透露，其實她今天台中行程非常多，卻還是專程到台北為張斯綱加油、打氣，因為她當過6屆立委，深知一個國會議會要為民發聲、把關，絕不能護航、包庇的道理。

她強調，政府胡作非為，放任少數人在疫情期間買疫苗，或看準缺蛋的時機進口巴西蛋，張斯綱都善盡民代職責敢於發聲、揭弊、監督，這次大選一定要選出像張思綱這樣的人，而不要選出護航、包庇、默不吭聲的人。

盧秀燕指出，在野一定要集中力量唯一支持張斯綱，他是為民奮鬥、發聲、把關與監督的力量，大家一定要全力支持，讓士林、北投與國家更好；面對侯漢廷參選立委恐釀在野分裂問題，張斯綱強調，他會持續整合。

民進黨立委參選人吳思瑤則批評，藍營基層對於張斯綱參選立委存有雜音，張心慌了，不只操作政治議題搏版面，還請來大咖向黨中央求援，以挽救選情，張斯綱以為聲量就是選票、版面就是王道，但這只會與地方漸行漸遠。

吳思瑤認為，張斯綱整合藍營不成，只能一再向中央討救兵，邀請國民黨總統參選人侯友宜、台北市長蔣萬安及盧秀燕到士林、北投，以為大咖站台就能拉抬聲勢，但張斯綱地方經營不夠積極、爭取建設沒有成績，也沒有提出具體的政見，只是不斷消費政治議題、攻擊政府，如此選戰策略只是突顯張與地方的失聯和斷鏈。

吳強調，她有最好的問政成績跟最紮實的地方服務，爭取連任信心滿滿，相信士林、北投鄉親會支持自己。