高雄市明燈慈善會長期關懷弱勢家戶，今天結合高雄市政府社會局鳳山、鳳山五甲、仁武、大寮4個社福中心，於鳳山區、林園區及仁武區3處同步舉辦「明亮燈火、溫暖在心」關懷送暖活動，共計捐贈90萬元，溫馨關懷弱勢家庭。

高雄市社會局表示，明燈慈善會自2020年起結合社會局共同關懷弱勢家庭，今年已邁入第4年，理事長徐仲欣與名譽理事長徐光侖，熱心號召理事及善友們愛心捐款，共募集了90萬元，提供300戶的弱勢家庭，每戶3000元紅包。

此外，社會局也結合衛生局心衛中心、毒防局及忠孝派出所等網絡單位一起設攤宣導，藉由互動遊戲與福利諮詢，讓弱勢家庭更能認識在地網絡服務資源。

來自鳳山的單親媽媽小敏（化名），單獨照顧幼子，因為癌症復發，讓家庭經濟更雪上加霜，小敏一度想放棄治療，後來透過社福中心媒合各種資源挹注後，小敏一邊進行化療，一邊努力照顧小孩，並參加這次的活動，小敏很珍惜善心資源，因為她感受到社會的溫暖。

小薇（化名）因為先生發生工傷意外不能從事全日工作，成了家庭唯一的經濟支柱，除了照顧先生，還負擔照顧患帕金森氏症的媽媽、中度智能障礙的弟弟和臥床不能動的二弟及哥哥，一肩撐起全家照顧重擔，幸好社工積極媒合各種經濟扶助與社區照顧支持資源，減輕經濟壓力與照顧負荷，小薇領到紅包，開心的說，要拿來支付長照服務費用。

明燈慈善會捐助90萬元，由社會局副局長葉玉如代表受贈並回贈感謝獎座，感謝明燈慈善會持續捐助弱勢家庭紅包，並和社福中心一同關心與協助在地的弱勢族群，讓弱勢族群感受社會的溫暖。

社會局表示，高雄市共有18處社福中心，是社會局第一線的服務窗口，協助民眾就近了解社會福利服務，並結合民間資源，公私協力，共同協助弱勢家庭走出困境。民眾如家庭遭逢困境或有社會福利需求，可就近洽詢各社福中心。