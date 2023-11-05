立法院司法及法制委員會6日將審查退撫基金預算，為提高投資收益，退撫基金表示，考量私募權益證券對於具長期投資特性的退休基金而言，確實提供穩定長期報酬的重要來源，退撫基金除研擬規劃以委託經營方式進行投資外，自行經營部分也將視市場狀況，陸續增加國外私募基金的投資，以創造穩定的長期收益。

退撫基金投資成效攸關未來公教人員退休權益，外界關切基金投資狀況，立法院司法及法制委員會6日將審查113年考試院銓敘部主管「公務人員退休撫卹基金」及「公教人員個人專戶制退撫儲金基金」預算收支部分，並處理之前遭凍結的預算。

退撫基金管理局指出，鑑於國際退休基金在另類資產之投資比重有逐年增加的趨勢，國內其他政府基金也將相關另類資產列為運用範圍。考量私募基金收益較一般共同基金為高，惟其具投資期間較長、流動性較低的特性，為順利執行有關國外私募基金之投資，管理局109年開始逐步規畫自行經營的私募基金投資。

管理局表示，私募權益證券對具長期投資特性之退休基金而言，確為提供穩定長期報酬的重要來源，退撫基金目前除刻正研擬規劃以委託經營方式進行投資外，自行經營部分亦視市場狀況陸續增加國外私募基金之投資。

此外，管理局表示，另類資產因與傳統股票、債券之相關性較低，近年退休基金對於另類資產之投資比重也逐漸提升，顯見另類資產投資為全球退休金投資趨勢，除可增加擴大投資組合的多元化利益，提供相較於一般傳統投資工具不同的風險與報酬型態外，更可提供投資人另一項提升收益之選擇。

為分散投資，管理局表示，未來退撫基金投資國外私募基金時，除持續加強相關人員之專業訓練，以便在可控制之風險下進行投資，並將參酌基金資金狀況、整體投資環境,兼顧投資之安全性及收益性，慎選具潛力之基金進行投資及研擬編列合理之管理費用，期得以降低退撫基金整體投資組合波動性及提升整體基金之長期穩定收益。