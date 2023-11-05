國民黨總統參選人侯友宜（左二）今（5）日到高雄參加「南區醫事團體侯援會成立大會」，搶攻醫護票。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）今（5）日到高雄參加「南區醫事團體侯援會成立大會」，搶攻醫護票。（柯宗緯攝）

國民黨總統參選人侯友宜今（5）日到高雄參加「南區醫事團體侯援會成立大會」，搶攻醫護票。侯友宜表示，自己率先提出醫療保健支出預算逐年提升至GDP8％、80歲以上及70-79歲癌症二期患者廢除巴氏量表，都獲得兩位醫生出身的總統參選人賴清德、柯文哲跟進。

侯友宜今在高雄香蕉碼頭成立「南區醫事團體侯援會成立大會」，包括侯友宜胞兄、前高醫院長侯明鋒及「全國醫事侯援會」總會長蘇清泉、黨籍高雄立委參選人李眉蓁、鍾易仲、曹桓榮、國民黨高市黨部主委黃昭順等人到場力挺。

侯友宜說，今日是全國第三場的醫事後援會挺侯大會，每場都有超過千人以上的醫事人員，站出來力挺，也感謝哥哥站台，他們關心我們健康照護怎麼做，哥哥跟他的感情非常濃厚，尤其他也是醫事同仁，「我們都是一起為國家、為人民、為醫療，要照顧人民的健康大家一起努力」。

媒體問及今天成立「南區醫事團體侯援會成立大會」是否與賴清德、柯文哲較勁？侯直說，自己所提出的醫療政策，包括醫療保健支出預算逐年提升至GDP8％、成立癌症基金、80歲以上及70-79歲癌症二期患者廢除巴氏量表，都獲得兩位醫生出身的總統參選人跟進，代表侯友宜的醫療政策都提的非常好，而後他也還提出長照保險等政策，也歡迎兩位一起跟進。

侯友宜致詞時也嗆民進黨政府，當大家政黨輪替喊這麼大聲，才要跟著做，「何必呢？你早可以做了」國家前瞻預算不要亂花，把這部分花過來就有了，貪汙不要亂貪。而醫療保健支出預算逐年提升至GDP8％，有了這些錢才有辦法做事。