美國部分國會議員近日推出一項跨黨派法案，追究「侵犯人權」的香港官員的責任。據環球網引述香港星島網報導，香港保安局長鄧炳強今早（11月5日）在節目中強烈批評稱，「有關行為如同黑社會」。鄧炳強表示，一些美國政客為自身利益，恐嚇香港的獨立司法權。鄧炳強提到，香港不會受影響，會繼續捍衛自由和司法獨立。

報導稱，鄧炳強表示，美國在「零和觀念」下打壓中國發展，利用內地和香港特區制度不同，通過媒體煽動分裂，香港《基本法》「23條立法」必須能夠應對現今和未來的挑戰。

鄧炳強表示，除「23條立法」外，早前香港推動和大陸「器官捐贈」合作機制，也有人趁機抹黑。鄧炳強形容這些行為「無孔不入」，此次也會做好解說，向市民解釋「23條立法」的必要性。他說，2003年說香港有間諜，可能沒太多人相信，但在2019年「黑暴」事件中，大家已看見間諜的確存在，且活動猖獗。

報導稱，被問到「23條立法」是否像現在《香港國安法》般有域外效力，鄧炳強表示，相信會有，因世界上大部分文明國家的國安法律都有相關條款，實際上很多嚴重危害國安的行為，都在境外發生。

針對美國議員拋出「香港制裁法案」，稱將對數十名香港特區政府官員、法官、檢察官悉數制裁，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。發言人表示，「一國兩制」行穩致遠、香港由治及興的歷史大勢不會變，任何制裁都無法阻擋。包括香港人民在內的中國人民不信邪、不怕鬼，維護國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移，任何制裁、恐嚇都嚇不倒中國人民，只會激發起中國人民更加團結一致、勇往前行的信心和決心。奉勸美國個別無良政客認清事實，立即停止干預香港事務，停止干涉中國內政，放棄「以港遏華」的痴心妄想，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則只會遭受一次次失敗的下場。

香港特區政府3日也發表新聞公報稱，對於有美國議員提出「法案」，妄圖恫嚇維護國家安全的有關特區人員，表示強烈譴責。特區政府發言人表示，美國政客對有關實況執意置若罔聞，更公然叫囂向履職盡責的特區人員作出所謂「制裁」，其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭。