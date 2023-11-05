澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日開啟訪中之行，並於5日在上海出席第六屆中國國際進口博覽會（進博會）開幕式。艾班尼斯致詞表示，中澳關係近年來變得愈發重要，且是非常成熟的關係。他並說，國家之間的貿易聯繫將促進國家關係發展，中澳要找到共同利益所在，因此澳洲將會繼續與中國富有建設性地進行合作。

艾班尼斯被安排在大陸國務院總理李強之後致詞。艾班尼斯表示，這是他第七次訪問中國，但卻是首次作為澳洲總理訪問。他說，中澳雙方關係促使地區發展和繁榮，並且更加穩定與和平，雙方進行很好的商業和教育合作，中澳自貿協定生效之後，雙方貿易額成倍增長，澳洲從中國進口大量產品，也為中國的企業提供重要的投入。

艾班尼斯指出，這些在幾十年前做出的決定，幫助中澳走到今天，這些都是值得慶祝的，「現在我們這個地區，要比其他地區以及人類歷史上都要發展得更快，我們看到這地區的發展繁榮將會進一步促進區域發展」，澳洲也為地區做出貢獻，並非常關注在印太地區的投入。

艾班尼斯強調，中澳關係在近年來變得愈發重要，中國是減貧歷史上取得最高成就的國家，中澳關係是非常成熟的關係，中澳得以共同繁榮，也是因為地區的和平與穩定所實現。「我們的發展也是包容和可持續的，我們也致力於打造一個包容的地區和國際框架。」

艾班尼斯說，面對越來越多的全球不確定性，澳洲與中國的經貿關係在2022年、2023年都取得非常好的進展，而我們成功也是希望與世界共享的，因此澳洲支持自由貿易和自由開放的態度，澳洲會在全球經濟框架當中扮演更加重要的作用，與中國一樣，澳洲在二十國集團（G20）、亞太經濟合作會議（APEC）和在地區各類框架當中都扮演重要作用。

艾班尼斯指出，澳洲也支持世界貿易組織的工作，貿易規則應當有利於地區的穩定和繁榮，當人民生活條件改善的時候，國際貿易也會得到進一步的促進，國家之間的貿易聯繫將會進一步有利促進國家關係的發展，「我們要找到共同利益所在，因此我們將會繼續與中國富有建設性地進行合作」。

艾班尼斯最後說，「我們都認識到，雙邊關係能夠加強對話和合作，是有利於所有人的，進博會將會加強中國與其他各國的聯繫，以及各領域的聯繫，這是非常有必要的」。