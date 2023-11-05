新加坡總理李顯龍將在星國下一屆全國大選前，交棒給副總理兼財政部長黃循財，由他領導人民行動黨在來屆大選中爭取人民委託。

人民行動黨於1954年11月21日創立。據新加坡《聯合早報》報導，李顯龍也是執政黨人民行動黨秘書長，他5日在人民行動黨大會上宣布決定，並說交棒之後，他將依照黃循財的調遣；黃循財現為人民行動黨副秘書長。

李顯龍說，「只要是他認為我能發揮作用的地方，我就會去。我會盡力幫助他和他的團隊打贏下一屆全國大選，履行他們領導國家的責任，讓新加坡能在我和其他第三代部長之後，在未來許多年繼續取得成功。」

李顯龍也說，黃循財和新加坡第4代團隊在疫情期間展現實力，如今也越來越多地主導國家議程。他們在「新加坡攜手前進」運動中和新加坡人合作，近日出爐的報告提出重大議程，承諾要努力和開展許多重大計劃。他們也在積極引進人才，以進一步加強團隊。

李顯龍表示，「黃循財告訴我，他準備好了。我對黃循財和他的團隊信心滿滿，沒有理由推遲政治交班。」

李顯龍在致辭最後，提到自己擔任總理近20年時哽咽一度說不出話來，現場與會者給予熱烈的掌聲。他說，「我擔任總理近20年，新加坡和人民行動黨經歷許多艱難險阻，徹底轉變。但有些事從未改變。我們仍然身穿白衣，我們仍然稱呼彼此為同志（comrades），我們仍然對新加坡盡心盡力，我們仍然感受到為人民服務的使命，我們也仍然有責任為子孫後代確保這個小島國安全無虞。這些事在我的領導下沒有改變，在第4代團隊領導下也不會改變。」

他呼籲黨員全力支持黃循財和他的團隊，幫助他們贏得人民的強力委託，與他們合作將新加坡帶往新的高峰。