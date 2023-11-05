苗栗1名男子，因就讀高中的女兒與劉姓男友在一起好幾天沒回家，氣得打傷女兒的劉姓男友，女兒見狀竟打電話給劉父，劉父因此撂來親友共6人支援，雙方即大打出手，少女見父親遭多人圍毆也不願上前攔阻，事後引發網友熱議。但案情卻峰迴路轉，少女親自在臉書發文曝真相反駁，是因為父親長期酗酒與家暴，常打媽媽和她，所以才不願回家，澄清自己不是不孝女，希望外界不要再誤解，否則將蒐集證據提告。

少女還原事發成表示，「男友告知爸爸，因為他會家暴小孩，才把我帶回家住」，為此雙方產生口角，爸爸則說：「有種你報警」，當男友拿出手機報警時，爸爸竟拿安全帽往他臉上砸，導致男友鼻骨斷裂、出血、腦震盪，因此才打電話給劉父。

警方12名快打警力到場後迅速控制現場，將嫌疑人當場逮捕，帶返分局釐清案情。（圖／警方提供）

少女在貼文中澄清：「我男朋友也是為了保護我才被我爸打，他不是不三不四的人，對方爸爸也不是無緣無故亂打我爸，是因為我爸先打別人兒子，請各位不要再妄加評判、誹謗我們」。

少女更「我也不是『不孝女』，我很聽我媽媽的話，在學校也有好好唸書，今天我也把所有內幕細節都交代清楚，後續若還有人誹謗我或是我媽媽，我們將蒐集證據提告！」，希望外界不要再誤解她與男友。

這場衝突最後在警方派出12名快打警力到場後迅速控制現場，將雙方嫌疑人當場逮捕，帶返分局釐清案情。

事後雙方互相提傷害告訴，全案詢後依聚眾鬥毆、傷害等罪，將雙方嫌疑人鄭男、劉男等8人移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。