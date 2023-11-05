不少人早餐會炒蛋來吃，但炒蛋應該要加水還是牛奶，各有擁護者。對此，專家表示，這要看個人口味，如果喜歡吃蛋「生」一點的，可以加水，炒起來更蓬鬆；喜歡蛋熟一點、有點焦黃色的可以加牛奶，吃起來蛋味較濃厚。

外媒「每日三餐」（Daily Meal）網站的版主指出，完美炒蛋要加水還是牛奶？實驗結果證實，不論加哪一種蛋白質都容易分散，並在溫度升高至80度時，會凝結成塊，而用中小火慢炒可以炒出輕盈、蓬鬆的炒蛋。

報導指出，至於炒蛋要加牛奶還是水，答案是看個人口味，若喜歡吃「生」一點的炒蛋，可以加水，炒出來的蛋更輕盈、蓬鬆，但是蛋味較淡。而另一種加水作法是港式炒蛋，加太白粉水，防止蛋白質太快凝結，並在高溫下保持水分，使蛋膨鬆軟嫩，不會過熟。

若喜歡蛋熟一點、帶點焦黃色，可以加入牛奶或鮮奶油，因為用牛奶炒出來的蛋，有濃厚的蛋味，較有口感，水分較不易流失。