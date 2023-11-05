陳謙文(右)與田定豐昨在松菸巴洛克花園舉辦「夜空下的舒心協奏曲」音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

陳謙文(右)與田定豐昨在松菸巴洛克花園舉辦「夜空下的舒心協奏曲」音樂會。（唱戲世界娛樂提供）

戲劇男神陳謙文在音樂人田定豐邀請下合作「夜空下的舒心協奏曲」音樂會，昨晚在松菸巴洛克花園舉辦。兩人帶領10多位樂手聯手以各種獨特的民族樂器，一起演奏和演唱兩個多小時。除了以吉他和水晶缽合奏梵唱〈Moola Mantra〉（根本真言）外，其它的曲目都是靠當下的直覺去創作和演唱。

第一次參與這種形式表演的陳謙文說：「一開始我也很擔心，沒有固定曲目、沒有排練，真的可以在數百位觀眾前表演嗎？以往參加至少上百場的演出經驗，但從來沒有像這次的演出，在台上有種夢與現實間遊走演唱的感覺 。而且這幾天還在拍新歌MV和軋戲，前晚突然喉嚨啞了。趕緊打電話跟豐哥說，演出只能彈吉他伴奏了。」沒想到，田定豐很有把握的跟他說，「到演出時就會好了！」結果是不但好了 還感覺像是靈魂在唱歌的神奇感受。

兩人以全白造型創造這場沈浸式的音樂體驗，不僅讓觀眾超有感，也讓每位演出者感動萬分。演出一結束，田定豐就問陳謙文：「要不要來組團？我們來創作心靈音樂專輯，讓這種沒有語言限制的療癒音樂，可以表演到全世界。」陳謙文立刻答應：「因為這種音樂的形式演出太特別了。」

兩人昨夜已經開始討論團名，和要邀請哪些人一起來組團興奮到不行。田定豐：「趁著大家現在創作能量充滿，趕緊多寫一些歌，明年春天就來發新專輯。」