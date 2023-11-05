國民黨新竹縣立委林思銘、總統參選人侯友宜竹東聯合競選總部5日舉行成立大會，會場湧入6000多人，林思銘進場時與民眾握手，懇託繼續支持。（羅浚濱攝）

國民黨立委林思銘、總統參選人侯友宜竹東聯合競選總部，5日舉行盛大的成立大會，吸引超過6000人與會相挺。縣長楊文科、竹東鎮長郭遠彰等人站台助選，一致肯定林思銘是會做事的優質立委，3年多來為大竹東地區爭取24億建設經費，請大家繼續支持這位賣力為台灣、為新竹家鄉做事的立委，現場「凍蒜」聲不絕！

縣長楊文科表示， 林思銘擔任立委3年多來，為竹東爭取建經費超過24億元，包括台68快速公路延伸竹東-橫山段工程補、竹東客家文化大禾埕計畫、各級中小學班班有冷氣，以及供水延管工程、運動場館整修、老舊校舍整建等大大小小工程經費。

其中，台68快速公路延伸竹東-橫山段工程補助達17億3020萬元，完工後可紓解122線（東峰路）假日交通壅塞，並健全竹東鎮、五峰鄉、橫山鄉及北埔鄉等地區聯外交通動線，提升觀光旅遊品質，吸引更多遊客前往旅遊，帶動相關產業發展。

楊文科說，竹東客家文化大禾埕計畫獲得客委會補助4億6282萬元，將打造全國首座以客家音樂文化為主題的大型展演空間，提供創造客家山歌、原住民歌謠及在地青年創作音樂的場所，並串連客家特色景點的旅遊軸帶，吸引更多國內外遊客，成為浪漫台三線新亮點。

楊文科懇託鄉親將寶貴的一票投給林思銘，讓林高票連任留在立法院，不遺餘力持續為鄉親爭取更多福利，讓竹東溪南地區成為更宜居的地方。

「鄉親大力支持，是我最強而有力的後盾！」林思銘致詞時一度哽咽、感動落淚說，絕對不會忘記自己是竹東子弟，承諾未來一定會繼續為鄉親爭取更多經費及建設，持續為新竹的鄉親發聲，拜託鄉親明年1月13日立委票投林思銘、總統票投侯友宜。

林思銘、侯友宜竹東聯合競總成立大會逾6000人參與，現場熱鬧滾滾，有縣長楊文科、前縣長范振宗、立委林為洲、李維德、張育美、縣議員上官秋燕、張良印、彭余美玲、羅仕琦、吳旭智、林昭錡及溪南八鄉鎮民意代表出席，揮舞國旗，不時高喊「凍蒜！」用行動表達全力支持林思銘。