台南市中西區1家連鎖百貨龍頭周年慶9日登場，貴賓專屬預購會5日剛結束，短短4天創造10億營業額，有消費者單筆狂刷2百多萬買珠寶，業者預估今年周年慶將聚集至少175萬購物人潮，25天的業績目標在40億以上。

台南市西門路上1家百貨業每年周年慶都在全市所有百貨公司中壓軸登場，今年檔期9日開始至12月3日，26日前都有買5000送5000點優惠。為了對抗出國潮，業者在活動首7日有名品買萬送萬點，比去年福利更優惠。

業者設定今年的周年慶業績超過40億以上，各單位在活動前舉辦誓師大會，主管率員工高喊「達成目標」自我激勵。2日至5日先辦預購會，許多貴賓紛紛鎖定大筆金額的化妝品、家電與名品等物下手，出現單筆狂刷200多萬買珠寶的消費者。

周年慶還沒正式登場，短短4天預購檔期，結算業績已突破10億，展現南台灣驚人消費實力。業者表示，今年首3日有獨家限量的化妝品，名品項目也有超搶手的新商品上架。台南獨家品牌的行李箱因為出國潮，今年生意好，預估都能帶動銷售金額成長。

該家百貨公司每年周年慶皆吸引來自南台灣各縣市的購物人潮，今年預估25天檔期內至少吸引175萬人次，對周邊交通帶來負荷，業者安排超過20名職員與志工，在永福路、西門路與樹林街等路口疏導交通。