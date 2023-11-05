民進黨總統參選人賴清德5日早上11點多，出席苗栗縣競選總部成立大會活動，賴清德提出「桃竹苗大矽谷計畫」要發展科技，同時也指台灣農業出口不再以對岸為最大宗，會加強農業照顧農民，並指民眾黨主席柯文哲不重視農民、不了解農業，宣稱照顧農民是大撒幣，完全是說錯。

賴清德表示，他近來走訪客家部落跟莊園，學習客家勤耕雨讀的精神，他認為苗栗在雪山包圍下，如同鑽石般閃亮也有待發掘，他希望竹南科學園區結合桃園、新竹等地區，結合成為台灣矽谷，因應地方發展需求，他也提出「桃竹苗大矽谷計畫」。

他說，現在新竹科學園區發展已經趨近飽和，他希望能整合資源，利用苗栗、新竹縣市、桃園市土地、水電、人才培育等量能，包括區域的大學跟研究機構通通納入，同時也要解決交通各項問題，一定能夠帶動苗栗發展，並讓桃園、新竹縣市持續進步。

賴清德提出，苗栗也是農產豐富的農業縣，中央政府這幾年跟農民站在一起，推動冷鏈物流系統，提高農民收益，共同跟大家合作守住非洲豬瘟，讓台灣從口蹄疫區除名，將農產品推廣外銷到國際。

賴說，過去幾年對岸片面禁止進口台灣國際符合標準的農產品，包括鳳梨、石斑魚，對促進雙方互信、貿易往來沒有幫助，面對這樣困境，台灣也逐漸走出一條新的道路，眾人努力下，外銷對岸的比例從20％，下降到去年12.9％，今年1到7月已經下降到9.1％，目前日本已經是台灣出口水果最大市場的國家， 美國、韓國、新加坡、澳洲、紐西蘭、加拿大等國家，也都吃得到台灣水果，這是大家努力的成果。

賴清德表示，過去7年多來，政府推動農民健康保險、職災保險、農民退休儲金，確保農友全面保障，過去國民黨不重視農民，現在民眾黨主席柯文哲更把農業保險、農民保險混為一談，柯文哲更批照顧農民是花大錢，為少數利益犧牲多數利益，是為政黨利益，由此可見柯文哲根本不關心農民，也不了解農業，大家可以跟柯說「你錯了」。

他說，柯文哲曾到台南參訪問農友，歷任農委會主委誰是最挺農民，農民立刻回答是推動農民保險的前主委陳吉仲。而未來他若有機會帶領台灣，它會讓農業成為幸福農業，並以六大施政方針，落實安全農業、科技農業，同時打造農業生態鏈，加強農業行銷，完善冷鏈系統，確保糧食安全。

今天苗栗縣競選總部成立大會，由立委沈發惠、湯蕙禎、苗栗縣立委參選人曾玟學、康世明、縣議員陳光軒、陳春暖、徐筱菁、邱毓興、翁杰等各界代表等人與會出席。