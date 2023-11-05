民進黨總統參選人賴清德與立委蔡培慧竹山聯合競總總部5日成立，邀請前行政院長蘇貞昌幫忙助講衝選票。民進黨立委蔡培慧提供

國民黨總統參選人侯友宜南投聯合競選總部5日下午成立，侯將與黨主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜「3巨頭」出席；民進黨2選區立委蔡培慧則請前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁出席名間與竹山聯合競總成立大會，大咖對決南投選戰煙硝味濃。

選戰倒數，藍綠大咖選在周日不約而同到南投造勢搶選票，國民黨總統參選人侯友宜與南投縣立委馬文君、孔文吉、立委參選人游顥聯合競選總部，下午舉行成立大會，朱立倫將與侯友宜、韓國瑜、南投縣長許淑華、前南投縣長林明溱，一起到場幫黨籍立委候選人站台助選，助選陣容強大。

南投縣2席立委過去20多年都是國民黨獨拿，今年2選區補選，蔡培慧以不到2000票打敗對手林明溱，這次國民黨推出拿下縣議員最高票的實力派年輕戰將游顥迎戰，希望一舉奪回失去的席次；另求5連任的馬文君原本基層實力雄厚，近日因潛艦國造事件遭對手蔡銘軒與民進黨緊咬不放，讓選情緊繃，也讓原本選戰平順的南投縣激出選戰火花。

爭取連任的民進黨第2選區立委蔡培慧，今天也有民進黨總統參選人賴清德蔡培慧名間鄉跟竹山鎮聯合競選總部成立大會，邀請立委陳素月、高雄市長陳其邁、彰化縣立委參選人吳音寧，參加她這次立委補選時贏最多票的名間鄉聯合競選總部成立大會；下午再邀請行政院長蘇貞昌、嘉義縣長翁章梁與立委蔡易餘，直搗同選區國民黨對手游顥故鄉竹山鎮聯合競選總部成立大會，對戰意味相當明顯。