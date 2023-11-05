慣竊出獄又對地下街收銀機下手 警方埋伏將賊送回牢裡

呂姓慣竊趁捷運地下街「花車」店家打烊，竊取店家收銀機內的現金，警方獲報後，從監視器畫面發現呂嫌趁店家深夜無人看管，將整台收銀機搬走，隨即在呂嫌常出沒之地埋伏，日前持拘票逮人，案經檢察官複訊向法院聲請羈押獲准。

警方表示，呂嫌7至9月期間犯案50餘件，手法都是趁著捷運地下街、站前地下街，店家打烊後，翻開商品、收銀機櫃檯的上方蓋布，趁附近無人注意，竊取收銀機內的現金，若有收銀機防盜設備，即將整台機器搬走，共計不法獲利10萬多元。

警方獲報後，研判呂嫌利用深夜在地下街出沒，員警長時間埋伏跟監，確定呂嫌身分，立即向檢察官聲請拘票，經檢方複訊，認有反覆實施之餘，以預防性羈押向法院聲押獲准。

中正第一分局提醒，商家營業結束，務必將當日營業所得放進保險箱或存入銀行內，降低竊盜誘因，以免遭有心人有機可趁，同時加強監控設施環境，增加行竊遭察覺風險，也呼籲歹徒勿心懷不軌行竊他人財物，警方必定查緝到案。