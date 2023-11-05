秋冬之際，許多民眾開始會打噴嚏、流鼻涕，其實從鼻涕顏色也能觀察出身體狀況。對此，兒科醫師傑登分享6種顏色的鼻涕，包含透明清澈、白色微黃、黃膿綠、粉紅色、鮮紅色及黑色，分別代表不同的意義。其中他提到，若出現粉紅色鼻涕，可能是微血管破裂所導致，但發現長期沒有痊癒，就要當心恐是鼻咽癌前兆。

傑登在臉書專頁「傑足先登 傑登醫師」發文表示，鼻涕變黃不一定就是鼻竇炎，還是有程度上的差異，他並整理出下列6種顏色的鼻涕，一一說明各自代表的意義：

1、透明清澈：此類通常稱為鼻水，若只有少許屬於正常；貢貢流的話，常出現在大哭後，眼淚從鼻淚管流到鼻腔再從鼻孔排出；或是鼻過敏所導致。當發生輕微過敏症狀時，只要立即離開過敏原，同時把鼻子清理乾淨，多能很快改善。

值得注意的是，若只有單側透明鼻水狂流，小心可能是顱底破洞導致的腦脊髓液滲漏。常因外傷或手術引起；此外，肥胖中年婦女也較易出現自發性的腦脊髓液鼻漏。

2、白色黏稠狀有時帶點微黃：出現這種鼻涕通常即為感冒，若症狀不嚴重，可先在家觀察，並積極清洗鼻子幫助排出鼻涕。當症狀太嚴重，甚至影響到生活，建議進一步就醫治療。

3、黏稠黃膿綠色：出現此症狀顯然為較嚴重的細菌感染，通常需要抗生素治療，務必盡快就醫治療。

4、粉紅色（鼻涕帶著血絲）：因感冒、過敏而不斷打噴嚏，有時會造成鼻黏膜微血管破裂，導致鼻涕帶著血絲，通常都是短暫出現，當感冒過敏改善後就會消失。不過，若發現長期沒有痊癒，需小心恐是鼻咽癌前兆。

5、鮮紅色(大量鼻血直流)：通常是鼻腔內有較大血管破裂，例如挖鼻孔導致。但經常發生又或是難以止血的話，也要小心是凝血功能異常，建議就醫檢查。

6、黑色：主要是空氣品質不佳吸入過多汙染空氣，鼻子變成濾網了，應盡快離開此環境。