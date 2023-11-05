2023臺北市原住民族文化節系列活動，迎來年度活動最高潮，昨(4日)於天母運動場區舉辦原住民族運動會，活動包括傳統體能競賽、親子樂齡活動，以及部落美食、原住民族工藝文創、農特產等攤位，還有原民藝術表演團體及巴紮溜樂團帶來精彩演出，呈現最熱鬧、豐富的臺北市原住民族運動會。

一年一度的原住民族運動會，一向是臺北市族人們的盛事，今年活動報名踴躍，超過40隊報名參賽，約2,500名族人與市民朋友齊聚一堂。最特別的報名隊伍，則是由在臺灣學習的國際學生組成的國際隊，以親身體驗來感受原住民族文化，一起參與本次運動會。

傳統競技包括傳統射箭、撒網捕魚、頂上功夫、傳統拔河、彈弓射擊及槌球競賽等六項。(戴志揚翻攝)

傳統競技包括傳統射箭、撒網捕魚、頂上功夫、傳統拔河、彈弓射擊及槌球競賽等六項

傳統競技包括傳統射箭、撒網捕魚、頂上功夫、傳統拔河、彈弓射擊及槌球競賽等六項，所展現的不只是體能上的比賽，也是傳統的生活技能。獵人使用弓箭與彈弓捕獲獵物，靠海族人以漁網收獲食材，頭頂農作物曾是部落婦女們的日常技能，傳統拔河則做為團結的象徵，都與原住民族生活智慧與文化息息相關，透過競技除了加深族人間彼此的感情之外，更重要目的是保留傳承原住民族的文化。

為了能夠讓各個年齡層的族人都能一起同樂，也特別設計了親子樂齡活動，活動採闖關方式進行，以具原住民族文化或趣味、親子合作等元素之闖關項目，讓男女老幼都可以來嘗試挑戰。

傳統競技包括傳統射箭、撒網捕魚、頂上功夫、傳統拔河、彈弓射擊及槌球競賽等六項。(戴志揚翻攝)

開幕典禮由新世紀文化藝術團帶來精彩表演，並帶領現場的參賽者，一起跳「千人大圍舞」，把原住民族的傳統樂舞文化，在天母運動公園綻放呈現。比賽過程中也邀請巴紮溜樂團演出，讓原住民的樂觀和開朗散佈在臺北市的每一個角落。