教育部主辦112學年度全國高級中等學校海事水產類學生技藝競賽於10月31日到11月2號在國立台南海事舉辦，來自全國共計127位菁英選手共同角逐。新北市中華商海共計5位選手參賽，除了獲得2位優勝外，更拿下航海職種團體獎亞軍，創下歷年最佳成績。獲獎選手將獲得長榮、萬海、陽明等8家企業支持，提供優質保障職缺。

新北市教育局表示，今年競賽主題以「海事群英聚安平，開創偉大的航道」為題，象徵海事水產類科人才將在海事水產科技上，開創航道，邁向新紀元。競賽共計「輪機」、「漁業」、「水產食品」、「水產養殖」、「航運管理」、「航海」、「船舶機電」等7個職種，更透過產學合作，讓各職類優秀參賽選手同時能取得企業預聘及就業媒合的機會。

今年度獲獎選手將獲得長榮、萬海、陽明、中鋼運通、大方船舶、嘉信遊艇、魚瑞生技、台江生技等企業支持，提供優質保障職缺；得獎選手亦能獲得四技二專技優保送入學及技優甄審入學的加分資格，讓技藝競賽成為學生、產業、技職教育三方攜手共好的管道。

榮獲航海職種優勝第5名的中華商海李芷安同學表示，這次參加技藝競賽是個特別的經驗，過程中學習到很多，雖然每天不斷練習難免感到枯燥乏味，但努力終於有成果非常開心，也謝謝學校及新北市提供完善培訓經費，最終拿到好成績，期待下屆學弟妹可以取得更好的成績。

獲得輪機職種優勝的蔣宗宜同學表示，這次得獎很開心，讓自己知道努力訓練不是白費的，謝謝教育部有這樣的競賽平台讓我們參加這次的比賽，更讓自己的人生添加了更美麗的色彩，也謝謝所有老師的教導。

中華商海校長彭朋薰表示，位在新北萬里的中華商業海事職業學校為新北唯一海事學校，以培養自食其力之青少年企業家及海事技術人才為重點，更有全國唯一共享航業訓練中心的師資設備可就近訓練，免費取得各項船員訓練證照，師資、設備資源充沛，也期待更多孩子投入海事職業。

此次帶領學生獲得航海職種團體獎亞軍的老師陳水圳表示，航海職種產業較為特殊，亦是所有職業類科唯一年薪百萬的職種，近幾年培養有興趣的選手，希望可以傳承及培育更多航海人才培訓切磋技術，透過技能扎根在地就學，培養世界頂尖人才。