【全程字幕】狠批國民黨藍白合新方案 柯文哲嗆朱立倫：把恁爸當瘋子 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲昨（4）日在屏東市舉辦與民開講，提及國民黨主席朱立倫針對藍白合給了日本、德國模式，但2個他明顯都會輸，更脫口「把恁爸當成肖ㄟ」。對此，柯文哲Line官方帳號前管理員吳靜怡直言，柯陷入內心不滿與挫折感，但用囂張的言語保持表面冷靜。

針對藍白合進度，柯文哲昨指出，朱立倫給的2個模式他都會輸，且藍、綠兩黨在立委、總統初選，都是比民調，現在卻突然說民調不準。柯文哲也提到，朱立倫說國民黨、民眾黨把立委提名人合在一起投票，選出正副總統參選人，但藍營提69人、民眾黨才提11人，還沒投就已經知道結果，柯直言他人雖然老實，但沒那麼笨，甚至脫口「把恁爸當成肖ㄟ」。

對此，吳靜怡今在臉書表示，柯文哲說出這段話，讓台下大約4、5百人相當高潮，但這是總統的組織活動，這樣的規模比立委辦廟口開講還少人，「『猴子不知屁股紅』若要拿來形容柯文哲也剛好」。吳靜怡認為，柯文哲其實陷入了一個內心不滿與挫折感，但他用囂張的言語保持了表面冷靜。

針對有網友問及柯文哲現在的狀況，是看不清楚動員力就只有這樣而感到憤懣，因此各種口出暴言譁眾取寵，還是明知自己就只有幾斤幾兩，仍要空手套白狼利益最大化？吳靜怡直言，柯一定早就知道無法動員，絕對早就知道達到天花板，他這些狀態都是焦慮恐慌的症頭。